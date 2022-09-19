Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor...
Canı uğruna vatan nöbeti tutan kahraman Mehmetçik'ten her geçen gün gelen başarılı haberlere bir yenisi daha eklendi.
5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"