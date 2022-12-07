Kaza saat 23.30 sıralarında, Esenyalı Köprüsü, Kadıköy istikametinde meydana geldi. Lüks otomobilin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, lüks otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı izlerken kazaya karıştılar

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Ankara istikametine giden sürücüler, olay yerine bakmak isterken zincirleme kazaya neden oldular. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.