Rusya AB'nin fiyat sınırlamasına riayet eden ülke ve şirketlere petrol satışına 1 Şubat itibarıyla yasak getirdi. Bu kapsamda, satış sözleşmelerinin doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamanın şartlarına uyması halinde Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin tedariki "her aşamada" yasaklanacak. Beş ay yürürlükte kalacak uygulamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel izniyle istisnalar yapılabilecek.

Fiyatlamanın 3-6 ay içinde etkili olacağını belirten uzmanlar, "Varil başına 90-100 dolardan geri dönüş bekliyoruz" dedi. Bu gelişme önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN RUS PETROL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK AMBARGOSU BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. SÖZ KONUSU ADIMIN SARSICI BİR ETKİ YARATACA BELİRTİLİYOR.