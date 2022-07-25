Milli insan kaynağı yetiştirilecek

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK ile TP-OTC arasında petrol ve doğalgaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 12 Nisan'da imzalanan iş birliği protokolü, 2022-2023 akademik yılında yürürlüğe girecek.

Protokol uyarınca üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından hazırlanan yönergede belirlenen diğer şartlara haiz öğrencilere TP-OTC tarafından aylık 6 bin lira eğitim bursu verilecek.

Aylık 6 bin lira burs

Buna ek olarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında başarı sırası ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin petrol ve doğalgaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede belirlenen diğer şartları haiz öğrenciler, TP-OTC tarafından 6 bin lira eğitim bursu alacak.

3 bin lira burs sağlanacak programlar

Ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bu yıl açılan "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümlerine yerleşen ve kayıt olan öğrencilere, aylık 3 bin lira eğitim bursu sunulacak.

Filyos'taki doğalgaz çalışmalarında görev alma imkanı

Bilimsel temellere dayalı teknik personel ihtiyacının karşılanmasında ve sondajcılık sektörünün problemlerine çözüm geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek yeni programlardan mezun olan öğrenciler, Karadeniz açıklarında Filyos Bölgesi'ndeki doğalgazın üretimi, karaya iletimi ve dağıtımı alanlarında görev alabilecek.

AA'nın haberine göre, protokol uyarınca tüm burslar 12 ay boyunca ödenecek ve eğitim süresince başarıya bağlı olarak devam edecek.

İş yeri eğitimi ve staj fırsatı

Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğalgaz sektöründeki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları da sağlanacak.

İlgili bölümleri tercih edecek öğrenciler, burs şartlarına ilişkin detaylı bilgilere 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan ve TPAO ile bağlı iştiraklerinin internet sitelerinde yayınlanacak duyurulardan ulaşabilecek.