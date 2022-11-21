Kahramanmaraş’ta hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanlarında yoğunluğa neden oldu.



Yaşanan yoğunluk nedeniyle tüm ekibiyle birlikte bölgede hizmet veren işletme sahibi İslam Yiğit Gürocak, “Onikişubat Şubat ilçesinin Fırnız bölgesi doğal güzellikleri, oksijeni yeşilliği ve soğuk suları olması hasebiyle gerçekten Kahramanmaraş'ta doğal bir yer. İnsanlarımız böyle güneşli bir havayı gördüklerinde hemen buralara gelirler ve aşırı derecede bir kalabalık oluşur. Kahramanmaraş’ımız böyle doğal güzellikleriyle mesire alanlarında kahvaltısıyla, kebap türleri ile keşfedilmeye değer bir yer. Tüm insanları doğa severleri buraya, Kahramanmaraş'a bekliyoruz” diye konuştu.