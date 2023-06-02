Yurt içi piyasalar haftanın son işlem gününde Mehmet Şimşek'in kabineye gireceği yönündeki beklentilerin etkisiyle pozitif bir atmosfere girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 2,9 artışla başlarken, açılış bölümünde bankacılık endeksi yüzde 7'ye yakın prim yaptı. Risk priminde son birkaç günde görülen düşüş ivmesi son işlem gününde de devam etti. Risk primi 564 baz puana kadar çekildi.

Son günlerde Mehmet Şimşek'in ismi sıklıkla telaffuz ediliyordu.

Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu, Mehmet Şimşek'in kabinede yer almasına kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Türkoğlu, "Mehmet Şimşek ismi bir haftadır yoğun bir şekilde konuşuluyordu. Daha önce iki kez görüşme gerçekleşmiş hatta bir görüşmenin daha olduğu ifade ediliyor. Bu görüşmelerin hiçbirinin olumsuz geçmediği yönünde bilgiler var. İki cepheden de yalanlama gelmedi. Bu noktada ekonomi yönetimi ile ilgili olarak Mehmet Şimşek’in ve ekonominin diğer bakanlıklarından da Şimşek ile yakın çalışabilecek isimlerin olacağı yönünde bir beklenti var" diye konuştu.