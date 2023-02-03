Ons altın, 1953 dolar seviyesinden 1915 dolar seviyesine geri düştü ve bu durum iç piyasadaki altın fiyatlarını tekrar şekillendirdi.
Gram altın 1158 TL'den işlem görürken çeyrek altın 1907 lira Cumhuriyet altını ise 7678 liradan satılıyor.
Ons altın, 1953 dolar seviyesinden 1915 dolar seviyesine geri düştü ve bu durum iç piyasadaki altın fiyatlarını tekrar şekillendirdi.
Gram altın 1158 TL'den işlem görürken çeyrek altın 1907 lira Cumhuriyet altını ise 7678 liradan satılıyor.
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