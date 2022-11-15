Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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