Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında çalışmalar yapıldı.
Malzemelerin 2017/2019 arasında kullanıldığı değerlendirildi
2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.