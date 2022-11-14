Kentsel Dönüşüm; Kentsel Gelişmenin, Toplumsal, Ekonomik Ve Mekânsal Olarak Yeniden Ele Alındığı Ve Kentteki Sorunlu Alanların Sağlıklı Ve Yaşanabilir Hale Getirilmesi İçin Yıkıp Yeniden Yapma, Canlandırma, Sağlıklaştırma Veya Yeniden Yapılandırma İçin Proje Üretilmesi Ve Uygulama Yapılması Olarak Gün Yüzüne Çıkıyor.

Kentsel Dönüşüm Ülkemizde Özellikle 1980'lerden İtibaren Köylerden Kentlere Yaşanan Çarpık Kentleşme İle Birlikte Gelen Plansız Şehirleşmeden Ve Bu Plansızlığın Getirdiği Yüzlerce Olumsuz Etkiden Kurtulmak İçin Önemli Bir Fırsat Penceresi Olarak Yer Alıyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi Akademisyenlerinden Aynı Zamanda Rektör Danışmanı Olan Sıtkı Alper Özdemir Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilgiler Vererek Şehirler Açısından Önemine Vurgu Yaptı.