Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından takviye olarak Kahramanmaraş'a giden polis ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Polisler, Kahramanmaraş'ta çadır kentte yaşayan 10 yaşındaki Gamze'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Ellerindeki pastayla çadır kente gelen polisler, doğum gününü kutladıkları kız çocuğuna çeşitli hediyeler verdi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Polis ağabeylerinden minik yavrumuza doğum günü sürprizi. Deprem bölgesine takviye olarak giden personelimiz 10 yaşına giren yavrumuzun doğum gününü küçük bir sürprizle kutladı. Bir gülüşü bütün yorgunluğa bedeldi." ifadelerine yer verildi.