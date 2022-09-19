Tekirdağ’da, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik harekete geçti.

Operasyon kapsamında 10 ayrı eve baskın düzenlendi.

Hakkında hırsızlık, silahla yaralama suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli bir şahıs, polislerin geldiğini görünce 6'ncı kattaki evinin balkonundan yan dairenin balkonuna kaçmaya kalkıştı.

Olay anların kamerada

G.G., kaçabilmek için kendisini balkondan sarkıttı. Güçlükle içeri alınan G.G.’nin o anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

6 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında balkondan kaçmaya çalışan G.G.'nin de bulunduğu 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.