Olay önceki gün Cebeci Mahallesi 2572 Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katında yaşandı. İddiaya göre, binanın yan tarafında bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alana gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik kimlik denetimi yapmak istedi. Bu esnada panik yaparak kaçmaya çalışan 5 şahıs, 10 metre yüksekliğindeki duvardan atlayıp çatısını yıktıkları evin bahçesine düştü.

Kaçacak yer bulamayan şahıslar, ardından bahçe kapısından daireye girip Turgay ve Nurcan Yaykın çifti ile karşı karşıya geldi. Şahısların polis ekiplerinden kaçtıklarını anlayan ev sahipleri ile yabancı uyruklular arasında arbede yaşandı. Olay sonrasında 5 şahıstan 4'ü kaçmayı başarırken, 1 kişi ise ev sahipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan olayı anlatan ev sahibi Nurcan Yaykın, ''Burası benim evimin bahçesi, şu arka tarafta çalışan yabancı uyruklular var, çöp ayrışımı yapıyorlar. Polisler kimlik kontrolü için gelmişler, onlar orada panikleyip buradan kaçacak yer olmadığı için çatıdan 10 metreden benim çatıma atlıyorlar. Çıkıp baktığımızda 5 tane yabancı uyruklu şahıslar bizim bahçe kapısından evimizin içine girdi. Orada bir arbede yaşadık, eşimle beraber biz bunları tutmaya çalıştık ama tutamadık ve bizimle boğuştu. Duvarlarımız ve kapılarımız hep kan oldu ve bizim bu evde çocuklarımız yaşıyor, bizim bu ruhsal durumumuz ne olacak. İnsan böyle bir şeyi nasıl kaldırabilir; burada bize zarar da verebilirlerdi ve biz onlara bu panik ile zarar verebilirdik. Komşularımız, atlarken görmüşler ve bağırmışlar aşağıya düşüp ölürsünüz diye ve hiç oralı olmamışlar. Nasıl bir zihniyet ile atlayabilmişler, polisten bu kadar korkuluyor mu ? Çatımın halini de görüyorsunuz, şekil bu yani benim burayı bir an önce yaptırmam gerekiyor çünkü yağmur yağdığı zaman evime hep su basıyor. Bahçe kapısından içeriye giriyorlar, mutfağımdan geçip koridorda karşılaşıyoruz kendileri ile ve o kadar sakinler ki adamlar sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yukarıdan aşağıya düşerken muhtemelen bir yerlerini yaralamışlar duvarlar ve kapılarda hep kan lekeleri vardı. Çocukların odasına kapatmaya çalıştık eşimle beraber ancak bizimle boğuştular ve karşı koyamadık kapıyı açıp çıktılar. Dış kapıda ise bir tanesini yakalayarak polise teslim edebildik” dedi.

Komşusu Hatice Uzun ise, “Akşam saatlerinde evimin balkonunda otururken yabancı uyruklu şahısların kimlik kontrollerini yapmak için polisler geldi, burada hurda deposu var ön tarafımızda. Orada bir arbede yaşandı ve arbede sonrası kaçacak yer bulamadılar ve komşumuzun çatısına 10 metre yükseklikten atladılar ve daha sonra eve giriyorlar ve burada bir arbede yaşanıyor” diye konuştu.