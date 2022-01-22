Abdulhamit Gül'den Sedef Kabaş'a tepki
Bakan Gül: Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.
POLİTİKA 22.01.2022, 11:14
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