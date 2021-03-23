Adalet Bakanı Gül: Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar çalışmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da yapılması planlanan "Çocuk Adalet Merkezi"ne ilişkin Ankara Hakimevinde düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalara dair, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız." diye konuştu.

Gül, "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum." dedi.