Ahmet Davutoğlu: MHP'nin oyları benim olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'de dün gece Sisler Bulvarı Özel programına konuk oldu.

Davutoğlu burada, gazeteciler Saygı Öztürk ve Elif Doğan Şentürk'ün sorularını yanıtladı.

Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Davutoğlu'nun hedefinde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözler vardı.

Bahçeli'nin, kendisi için "Siyasi fosil, siyasi artık." sözlerine alındığını söyleyen Davutoğlu, "Bahçeli aynaya baksın." diyerek yanıt verdi.