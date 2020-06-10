Ahmet Davutoğlu'ndan Ak Parti'ye 'maocu ortak' tepkisi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştirdi. Davutoğlu, "Maocu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri? Bu mu sizin milliliğiniz?" dedi.

POLİTİKA 10.06.2020, 17:50 10.06.2020, 19:24
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Davutoğlu, "Daha borçlu bir ülkeyi, daha düşük bir büyümeyi, daha fazla işsizliği, daha sağlıksız bir finans sistemini mi layık görüyorsunuz bu millete? Çin modeli mi sizin “milli ekonomi” den anladığınız? Maocu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri? Bu mu sizin milliliğiniz?" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. 

Davutoğlu, “Ulusal ve uluslararası tüm normlara teamüllere aykırı politikalar nedeniyle bankacılık sistemi bugüne kadar düşünülmesi dahi zor olan uygulamalara girişiyor. ‘Kredi ver de nasıl verirsen ver’ kafasıyla sisteme empoze edilen akıl dışı politikalar, bazı bankaları yabancı para mevduatlarda minimum miktar ve vade uygulamasına zorluyor. Ülkenin yıllardır en büyük sorunu olan tasarruf yetersizliğini, liyakatsiz bir kadro ile ele aldığınız günübirlik kararlarla daha da derinleştiriyorsunuz. Nedir size bütün ekonomik sorunların krediyle çözülebileceğini düşündüren? Milleti daha fazla borçlandırarak nereye gideceksiniz? Corona tahvili üzerinden hibe olarak millete verin dediğimiz kaynakları şimdi millete kredi olarak verip milleti borçlandırarak örtülü bir tefecilik rolüne mi soyunuyorsunuz?” değerlendirmesinde bulundu. 

ÇİN MODELİ Mİ SİZİN MİLLİ EKONOMİDEN ANLADIĞINIZ?

İktidara ‘ekonomik dengeleri düzeltme konusunda da Çin modelini mi örnek alıyorsunuz?’ diye soran Ahmet Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Çin sevdanız sadece demokrasi ile yatırım arasındaki ilişki ile sınırlı değil mi? Aşırı kredi büyümesiyle bozulmuş ekonomik dengeleri düzeltme konusunda da Çin modelini mi örnek alıyorsunuz? Her sorunu kredi ile çözülebileceğini düşünen Çin’de bu politikaların nasıl sonuçlar verdiği hakkında bir fikriniz var mı? Bir araştırma yaptınız mı? Çok açık bir fikriniz olmadığı ortada. Liyakatsizliğin ve ciddiyetsizliğin gücüyle en fazla yıkabilirsiniz ama asla inşa edemezsiniz, edemiyorsunuz da. Ben size söyleyeyim, bankacılıkta kredi musluklarını açarak tüm sorunların çözülebileceğini zanneden Çinli politikacılar, ekonomiyi sürdürülebilir talebe dayanan büyüme modelinden uzaklaştırıp tamamen banka kredilerine bağımlı hale getirdiler. 2012 yılından sonra kredilere ödenen faizler Çin’de GSYİH’nin nominal artışını geçti. Yeni açılan kredilerin yarısından fazlası eski kredilerin faizlerini ödemek için kullanılır oldu. Ekonomik büyümedeki yavaşlamaya karşın hızla büyüyen krediler bankacılık sisteminin bilanço kalitesini bozdu. Otoritelerin yüzde 2’lik iyimser açıklamalarına karşın kötü kredilerin oranı yüzde 15’lere 20’lere tahmin edilir hale geldi. Bankacılıkta sermaye ihtiyacı had safhaya çıktı. Ekonomide verimliliği artıracak yeni yatırımlar için fonlama imkanı neredeyse tükendi. Söyleyin şimdi bu modeli mi öneriyorsunuz ülkemizde? Daha borçlu bir ülkeyi daha düşük bir büyümeyi daha fazla işsizliği, daha sağlıksız bir finans sistemini mi layık görüyorsunuz bu millete? Çin modeli mi sizin milli ekonomiden anladığınız? Maocu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri? Ne zamandan beri Maoculuk millilik oldu? Bu mu sizin milliliğiniz?"

#Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu #AK Parti #siyaset #Politika #Aksu Haber
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