AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'yi yerel yönetimleriyle özetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen 4. Güç programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akonomideki sıkıntıların farkında olduklarına vurgu yapan Mahir Ünal, yaptıkları icraatları bir bardağın yüzde 70'ini doldurmaya benzetirken, muhalefetin, özellikle CHP'nin İzmir başta olmak üzerinde yerel yönetimlere pek de başarılı olamakdıklarını ima ederek, şunları söyledi:

"BARDAĞIN YÜZDE 70'İNİ DOLDURDUK, KALANINI DA DOLDURURUZ"

"Bu zamana kadar bardağın yüzde 70'ini doldurduk. Bizim derdimiz, kalan yüzde 30'unu da doldurmak. Eskiden bardak da yoktu. Biz bu yüzde 30'luk boşluğu da Allah'ın izniyle doldururuz."

"CHP'NİN YEREL YÖNETİMLERDE YAPTIĞINA BAKARIM"

"Sorun şu ki, karşımızada bu yüzde 30'luk lboşluğu ısrarla konuşanlar, iktidara geldiklerinde, (CHP'yi kastederek) bu bardağı doldururlar mı? Yerel yönetimlerde ne yaptıklarına bakıyorum."

"İKTİDAR OLSALAR, BARDAĞI BOŞALTIRLAR"

"Bizim geleneğimiz, 1994'ten itibaren yerel yönetimlerden iktidara geldi. Millet, Refah Partisi'ni, Saadet Partisi'ni gördü. Bir iktidar oluştu. Bugün bunların ne yapacağını anlamak için yerel yönetimlerine bakıyorum. Bugün bu anlayışla iktidara gelseler, sıfır yönetim-organizasyon yetenekleriyle bardağın yüzde 70'lik kısmını da boşaltırlar."