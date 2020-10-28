AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan hakaret içeren karikatüre tepki!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal NTV De gündeme ilişki soruları cevapladı.
POLİTİKA 28.10.2020, 17:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: ''İfade özgürlüğü adı altında yapmaları aslında perdeleme'' diyerek hakaret içeren karikatüre tepkisini gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: “Avrupa insanların inançlarını yok sayıyor” dedi.
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