AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan önemli açıklamalar!

Türkiye'de corona virüs aşısının uygulanması başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'ye özel röportaj verdi.

Ünal, Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

AŞI ÇALIŞMALARI

Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık. MKYK üyelerimiz arasında sırası gelen 3 doktor 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu.

WHATSAPP'TA VERİ TARTIŞMASI

Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim önemli.

Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak.

SÖZDE CUMHURBAŞKANI TARTIŞMASI

Sözde cumhurbaşkanı ifadesi her şeyden önce bu milletin iradesine hakaret niteliğinde. AK Parti, 367 krizini erken seçim kararıyla aştı. Cumhurbaşkanımız halk tarafından seçildi. Milletin seçtiği partili bir cumhurbaşkanı devleti yönetir. Cumhurbaşkanı hukuki olarak tarafsızdır, partili bir cumhurbaşkanından siyasi olarak tarafsız olmasını isteyemezsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan bu millet tarafından seçilmiş, bir siyasi hareketin lideri olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini özde yönetmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması doğrudan millet iradesini hedef alıyor. Yeminde sözü edilen tarafsızlık hukuki tarafsızlıktır. CHP ısrarla bunun aynı zamanda siyasi bir tarafsızlık olması gerektiğini söylüyor. Bu parlamenter sistemde başbakanın tarafsız olmasını istemek gibi.

SUNİ GÜNDEM AÇIKLAMALARI

Muhalefetimizin temel sorunu şu, CHP her gün oluşturduğu suni gündemlerle Türkiye'nin enerjisini tüketiyor. Bizim işimiz CHP'nin günlük oluşturduğu yalanlara cevap vermekle geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir resim paylaşıyor, sizin verdiğiniz cevaplar ilgilenmiyor. Bizim AK Parti olarak çok pozitif bir gündemimiz var. Türkiye pandemiyle en iyi mücadele eden beş ülkeden birisi.

ERDOĞAN'IN ASİLTÜRK ZİYARETİ

Koalisyonlarla ittifaklar arasında bir fark var. Koalisyonlar seçimden sonra bir zorunluluk ortaya çıkar, ittifaklar seçim öncesi tercihlerdir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. İYİ Parti ve Saadet geleneğinde devlet meşruiyeti sorgulanmaz. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde bir takım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğal. Cumhurbaşkanımızın daha önce kullandığı bir Türkiye İttifakı ifadesi vardı. Siyaset üstü meselelerde Türkiye'nin yanında duran herkesle AK Parti konuşur. Demokrasinin güzel tarafı şudur; Meşruiyet zemininde her şey konuşulur.

ÖZDAĞ'IN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

Kendi milletvekili, kendi il başkanıyla ilgili açıklama yapıyor bununla ilgili yargı karar veriyor. Hakim ve savcılara güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı ona karar versinler. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Geçen gün bir hakim, Ravza Kavakçı hanımefendiye, "Yelloz köpek, havlıyor" ifadesini, hakaret olarak kabul etmedi. Bana yapılan hakaretlerle ilgili 17 karar açtım takipsizlik kararı verildi. Kararları tartışabilirsiniz ama kalkıp da AK Parti yargıya karışıyor demek bizim yargı sistemimize hakarettir. Yargının meşruiyetini kimse tartışmaya açmasın. Mahkeme hızlı mı karar almış yavaş mı karar almış bu mahkemenin süreciyle ilgili bir şey.

BAHÇELİ'NİN SEÇİM SİSTEMİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güzel yanı şu; Adeta bir organizasyon gibi kendisini yenileyebilen bir özelliğe sahip. Siyasal sistemin doğaları gereği toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması, kendini yenileyebilmesi gerekir. Türk siyasetinin durumuna göre buna karar verecek olan A partisi yada B partisi değil. Bence bunları konuşmak ve değerlendirmek lazım. Biz sistemin birinci yolu dolduğunda sistemi değerlendirdik. Sistemin kurduğu ilişkiyi zaman içerisinde değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan ihtiyaçları da paylaşıyoruz. Böyle bir ihtiyaç görüldüğünde tabii ki bunlar konuşulur, tartışılır değerlendirilir. Bu sistemde millete rağmen hiçbir şey olmaz. Parlamenter sistemde her şey millete rağmen oluyordu.