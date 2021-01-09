AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter’dan bir mesaj yayımladı.

Ünal, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Her koşulda toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkı adına fedakârlıkla mesleğini ifa eden gazeteciler, üstlendiği bu misyonu ilkeli ve tarafsız bir şekilde yürütmektedirler.

"İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgınında tüm tehlikelere rağmen vatandaşlarımızın haber alma hakkını vermek adına gece gündüz çalışan basın mensuplarımız, üstlendikleri bu zorlu görevle salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olarak tarihe geçmişlerdir.”

“Gazeteciler, ön cephede "haber" ulaştırabilmek için mücadeleler verdi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, gazetecilerin her zorlukta, ön cephede vatandaşlara haber ulaştırmak için mücadeleler verdiğini belirtti.

"Bugüne kadar her zorlukta, savaş meydanlarında, insanlık dramlarının yaşandığı yerlerde, deprem bölgelerinde; sokakta halkın nabzını tutan, hastane yoğun bakımlarında sağlık çalışanlarının zorlu mesailerini her an en sıcak gelişmelerle vatandaşa ulaştıran gazeteciler, ön cephede vatandaşlarımıza "haber" ulaştırabilmek için çeşitli mücadeleler verdi.

"Bu vesilelerle büyük özverilerle çalışma hayatını sürdüren basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Görevi başında şehadete ulaşan basın mensubu arkadaşlarıma Allah’tan rahmet, görevini zorlu şartlarda icra eden basın mensubu arkadaşlarımızın her birine Allah’tan kolaylıklar diliyorum."