AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, açıklanan yeni tedbirlere uymaları yönünde çağrıda bulundu.
Kabine toplantısının sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs yasaklarını kamuoyu ile paylaştı.
Yeni kararlara özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “Kabine toplantısında alınan kararlara uymaya tüm Türkiye olarak özen gösterelim. Hepimizin sağlığı için alınan kararları yasak olarak değil, tedbir olarak görelim. Bu mücadelede paniğe kapılmadan tedbirlere uyalım ve evde kalalım. Maske-Mesafe-Temizlik üçlüsüne riayet edelim” dedi.
Kabine toplantısında alınan kararlara uymaya tüm Türkiye olarak özen gösterelim. Hepimizin sağlığı için alınan kararları yasak olarak değil, tedbir olarak görelim. Bu mücadelede paniğe kapılmadan tedbirlere uyalım ve evde kalalım. Maske-Mesafe-Temizlik üçlüsüne riayet edelim.— Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) November 30, 2020
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