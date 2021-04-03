AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, ASKON İzmir Şubesinin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın birçok zorluğun yanında birçok fırsatı barındırdığını söyledi.

POLİTİKA 03.04.2021, 11:47 03.04.2021, 12:39
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, ASKON İzmir Şubesinin Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali YıldırımTürkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın birçok zorluğun yanında birçok fırsatı barındırdığını söyledi.

Yıldırım, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesinin Balçova ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

1990'lı yıllarda Türkiye'nin ithalatının ihracatının 2 katı kadar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şimdi ise bu oranın yüzde 80'lere gerilediğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle ezberlerin bozulduğunu belirten Yıldırım, gelişmiş ülkelerin birer birer salgın karşısında diz çöktüğünü ifade etti.

ABD'nin ve Avrupa'nın zenginliklerinin salgın karşısında bir işe yaramadığına işaret eden Yıldırım, "Bu salgın dünyanın çarpık düzenini değiştirecek büyük bir dönüşümün de habercisi. Elbette bu belirsizlik sona erecek. Elbette bugünler geride kalacak ama geleceğin dünyasında artık hiçbir şey aynı olmayacak." dedi.

Türkiye'nin bu günlere hazır olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, salgına karşı mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde amansız bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Şehir hastanelerini yaparken muhalefetin eleştirilerde bulunduğunu anımsatan Yıldırım, Türkiye'nin salgındaki başarısının arkasında sağlık sisteminde yapılan dönüşümün olduğunu ifade etti.

Şehir hastanelerinin altyapısının dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki sağlık altyapısından daha iyi olduğunun altını çizen Yıldırım, "ABD, vatandaşlarının 50 milyonuna sağlık hizmeti veremiyor ama ülkemizde 'Her şeyin başı sağlık' laf olarak değil, uygulama olarak vatandaşımızın ayağına gidiyor." diye konuştu.

"Bulunduğumuz coğrafya zorluklarının yanında fırsat da veriyor"

Güven ve istikranın olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağını dile getiren Yıldırım, AK Parti iktidarından önce 81 ayda 9 hükümet kurulduğunu hatırlattı.

Yıldırım, 1970'li ve 1990'lı yılların kayıp yıllar olduğunu, Türkiye'nin yol aldığı yılların ise tek başına sağ iktidarların olduğu yıllar olduğunu söyledi.

Çin ile ABD arasındaki ticari gerginliğe değinen Yıldırım, bu durumun Türkiye için bir fırsat olduğunu belirtti. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Salgından sonra zenginlik noktalarının değiştiği bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Geçmişte de bu oldu. Geçmişte zenginlik noktaları batıya gitti, şimdi de doğuya gidiyor. Giderken de gelirken de Türkiye'den geçmek zorunda. O yüzden bulunduğumuz coğrafya bize birçok zorlukların yanında birçok fırsatı da beraberinde veriyor."

Türkiye'nin geleceğinin üretimde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün gelişmiş ülkelerin hesabı, kitabı şaşmıştır. Türkiye, toplam borcu çok fazla olan bir ülke değil gelişmiş ülkelerin toplum borçları Türkiye'nin 3-4 katı." dedi.

Salgını "Bütün dünyanın içinde yaşadığı ve ne zaman belli olmayan bir belirsizlik" olarak nitelendiren Yıldırım, belirsizliği yönetmenin zorluğuna işaret etti.

"Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var"

Salgının ardından Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar olacağını dile getiren Yıldırım, "Dünya devlerinin taşınması Türkiye'ye büyük bir fırsat doğuruyor. Mesela ABD'nin Çin'den ithalatını 50 milyar dolar azaltacağı konuşuluyor. Bu nereden alınacak. En büyük aday Türkiye. Buradan ne kadar pay alırsak cari açığımız o kadar azalır." dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da salgın döneminde Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif olarak ayrıldığını, buna rağmen Türkiye'nin başarısının görmezden gelindiğini belirtti.

Salgında zor günler geçiren esnafa hükümetin destek verdiğini hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da devam edeceğiz. Biz bunları yaparken muhalefet ne yaptı? Bugün ana muhalefet genel başkanı 2 makam aracının üzerine mecliste bir makam aracı daha talep etti. Birtakım eleştiriler yaparken, sözler ifade ederken bu eleştirilerin eylemleri karşılamadığını çok net bir şekilde görüyorsunuz."

Dağ, ülkenin üretimini artırmak için insanların önünü açmak noktasında ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

ASKON Genel Başkanı Aydın

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da İzmir'in Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkilerinin yanı sıra ekonomik yaşamda da ciddi tahribata yol açtığını belirten Aydın, salgınla birlikte küresel ekonomik sistemde yaşanması muhtemel değişimlerin gelişmekte olan ülkeler için bazı tehditler doğurabileceği gibi bazı fırsatların da habercisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu dönemde güçlü siyasi iradesi, yönetişim becerisi, dinamik ekonomik yapısı ve yerli üretim kapasitesiyle yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri olmaya aday olduğunu dile getiren Aydın, "Birçok gelişmiş ülkenin sınıfta kaldığı böylesi bir dönemde ülke olarak salgın sürecini başarıyla yönetmemiz, Türkiye'nin kabiliyetlerinin ve kapasitesinin bir tezahürüdür. Gelişmiş ülkelerin negatif büyüme kaydettiği bu dönemde Türkiye pozitif bir büyüme potansiyelini ortaya koymuştur." dedi.

Aydın, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamın tek hedefleri olduğunu, üreten Türkiye için yüksek faize dün olduğu gibi bugün de "hayır" dediklerini belirtti.

Aydın, "Faizi bugün artırır geçici olarak dövize takoz koyarsınız. Lakin bu hep böyle devam ediyor maalesef. Asıl amaç enflasyonu düşürmek ise bunun yolu da yüksek faizden kaçarak yatırım ortamını geliştirmek, üretmek, ürettiğini ihraç etmek ve hiç şüphesiz istihdamdan geçiyor. Bu nedenle yatırım ortamını iyileştirecek hibe ve teşviklere ağırlık verilmeli. Yatırımcıya daha fazla güven aşılamamız gereken bir dönem içindeyiz. Bizim önceliğimiz yattığı yerden para kazanmak değil alın teriyle hem kendimize hem de ülke insanımıza faydalı olabilmektir. Bu nedenle önce alın teri önce haklı zenginlik diyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimde ASKON İzmir Şube Başkanlığına Şerafettin Gücü yeniden seçildi.

Genel Kurula, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Cemal Bekle katıldı.

#AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım #Türkiye
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