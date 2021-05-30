Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Akşener’in Netanyahu benzetmesi, bir provokasyondur'
AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Beyaz Tv, Aksu Tv ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 30.05.2021, 15:55 30.05.2021, 18:13
27 Mayıs’a ilişkin açıklamalarda bulunan Ünal, “27 Mayıs darbelerin anasıdır eğer türk demokrasi tarihini konuşacaksak 1960 darbesini çok iyi bilmek gerekiyor” dedi.
Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Netanyahu benzetmesinin, bir provokasyon olduğunu belirtti.
Konuşmasının devamında Grup Başkan Vekili Ünal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olup olmayacağına da değindi.
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