Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi

Kamuoyunda yüksek elektrik faturaları ve zamlar tartışılmaya devam ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, zamların uluslararası piyasalardan kaynaklandığını ve bunun yansımaları olduğunu söylemişti.

"ULUSLARARASI PİYASADAN GELEN ZAMLAR YANSITILIYOR"

Ünal, "Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdik Doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin yüzde 50’sini yaklaşık 2 yıl boyunca devlet sübvanse etti. Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık." demişti.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINA TAŞIDI

Ünal'ın bu sözleri büyük yankı uyandırdı ve muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mahir Ünal'ın bu sözlerini TBMM'deki grup toplantısında gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Devlete başkaldırı yapıyormuşuz. Mahir Ünal böyle diyor. Bu devlete başkaldırıdır diyor. Arkasından da şöyle diyor: Elektrik zamlarını devlet yapmıyor." dedi.

"KESEREK ÜZERİNDE TEPİNDİLER"

Ünal bu eleştirilere cevap verdi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ünal konuşmasının kesilerek çarpıtıldığını, zamların uluslararası piyasalardan kaynaklandığını belirttiğini söyledi.

AK Partili Ünal şu ifadeleri kullandı:

"Trolleriniz 'Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı.' cümlesinden 'Zamları devlet yapmadı.' kısmını keserek iki gün üzerinde tepindiler, trol dedik yüz vermedik. Peki siz bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz?"