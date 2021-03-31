AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Anayasayla ilgili öncelikle Cumhur İttifakı bir çalışma yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Anayasayla ilgili öncelikle Cumhur İttifakı bir çalışma yapacak. Bunu Cumhurbaşkanımız duyurdu. Biz bu konuda kamuoyunun önüne bir bakış açısı koyacağız." dedi.

POLİTİKA 31.03.2021, 15:55 31.03.2021, 16:03
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Anayasayla ilgili öncelikle Cumhur İttifakı bir çalışma yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünalyeni anayasa hazırlıklarına ilişkin, "Bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir." dedi.

Ünal, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliğine seçildiğini dile getiren Ünal, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile güçlü bir ekip ve güçlü bir Meclis Grubu ile gelecek süreçte çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

"Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun nasıl zenginleştiği konusunda AK Parti içerisinde bir incelemenin olup olmadığı" sorusu üzerine Ünal, bu konuda gerekli adli ve idari işlemin başlatıldığını, AK Parti'nin gereğini yerine getirdiğini, meselenin üstü örtülmeden bütün şeffaflığı, açıklığıyla sürecin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. Ünal, AK Parti olarak bundan sonraki süreçte de hem bu kişi hem süreçle ilgili kendi içlerinde değerlendirmeleri yapacaklarını, bunu da kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

AK Parti'nin, 20 yıllık siyasi hayatında 19 yıldır iktidarda olmasının sırrının, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirlik olduğunu aktaran Ünal, "AK Parti bugüne kadar bazı siyasi partiler gibi bir şeylerin üzerini örtmek yerine her şeyi, kamuoyunun önünde açık bir şekilde paylaşmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki siyaset, milletin gözü önünde cereyan eden, milletle birlikte yapılan bir şeydir. 19 yıllık iktidarımızda milletimize veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadığı için her seçimde biz milletimizin teveccühüne mazhar olduk. O yüzden bu konuda herkesin gönlü rahat olsun, yapılması gerekenler yapılıyor ve yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının bütün İslam aleminin mübarek bir ayı olduğuna işaret eden Ünal, "Bugüne kadar olduğu gibi nasıl ki cuma namazlarında Müslümanlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ediyorsa ramazan ayında da teravih namazlarının kılınması rutin şeklinde devam edecek. Bu yeni bir uygulama değil." dedi.

Hayvan hakları konusunda yasa teklifi çalışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in, grup başkanvekilliği döneminde hayvan haklarıyla ilgili yürüttüğü çalışmadaki son durumun sorulması üzerine Ünal, hayvan haklarıyla ilgili kanun çalışmasının öncelikleri arasında olduğunu bildirdi. Bu konuda TBMM'nin bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Ünal, "Hayvanlar, sessiz sedasız bizimle beraber yaşayan ve korunmaları gereken canlar. Onlarla ilgili düzenlemenin bir an önce gerçekleşmesi için TBMM ve AK Parti Grubu çalışıyor." bilgisini verdi.

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir soru üzerine de Ailenin Koruması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun'un İstanbul Sözleşmesi temel alınarak hazırlandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadına karşı şiddeti önleyecek, çocuğu ve aileyi korumaya dönük gerekli yasal düzenlemeleri yapacak dirayette olduğuna işaret eden Ünal, "Hukuk sistemimiz, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bu anlaşmaları yapacak, kendi iç hukukunu düzenleyecek, uluslararası hukukta da benzer sözleşmeleri gerçekleştirecek dirayettedir. Dolayısıyla bunlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunları sizlerle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

"Anayasayla ilgili öncelikle Cumhur İttifakı bir çalışma yapacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, yeni anayasa konusunda AK Parti TBMM Grubu'nun atacağı adımlara ilişkin soruya şöyle karşılık verdi:

"Anayasayla ilgili öncelikle Cumhur İttifakı bir çalışma yapacak. Bunu Cumhurbaşkanımız duyurdu. Biz bu konuda kamuoyunun önüne bir bakış açısı koyacağız. Cumhurbaşkanımız, bütün tarafları yeni anayasaya katkı sağlamaya davet etti. Bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla, hangi usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir. Şunu unutmayalım yeni anayasa konusunda Türkiye ilk defa bir çalışma yapmayacak. Geçmişte de TBMM'de bütün siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan bir anayasa hazırlık komisyonu vardı, 61 maddeye kadar aralarında bir uzlaşma ve anlaşma sağladılar. 1982 darbe anayasasından sonra 1983'ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçte, yani 1983’ten bugüne kadar yaşanan süreçte, Türkiye’nin gündeminde hep bir yeni anayasa oldu. Darbe anayasasından, ruhundan kurtulmak, yeni bir anayasa hazırlığı çalışması yapmak hep Türkiye’nin gündeminde oldu. Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur, Cumhuriyet'imizin 100. yılına yeni yeni bir anayasayla gidelim istiyoruz. "

"Cumhuriyet'imiz de Türkiye'miz de yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor"

Ünal, bazılarının daha önce yaptığı "Bizim 19 yıllık çalışmalarımız bir hazırlıktı, biz daha yeni başlıyoruz." açıklamasını farklı yönlere çektiğini, "19 yıl neyin hazırlığıydı?" denildiğini anımsattı. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, şunları kaydetti:

"19 yıl, 2023’e Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün çalışmalarımızı, sessiz devrimlerimizi, reformlarımızı taçlandıracağımız asıl çalışma, yeni anayasa çalışması olacaktır. Cumhuriyetimiz de Türkiye'miz de 100. yılında yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor. O yüzden bizim 19 yıllık çalışmalarımız, gayretimiz, 100. yılımıza hazırlıktı. Neye başlıyoruz? İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci 100 yılına başlıyoruz. Geçmişte Özal, "21. yüzyıl Türk asrı olacak' demişti. Özellikle Kovid-19 sonrasında dünya hızla pozitif ayrışıyor. Türkiye, artık eksenlerin kaybolduğu dünyada yeni bir merkez olarak ortaya çıkıyor, bölgesel bir güç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’ye CHP’den, muhalefetin dilinden söyleminden bakmamak lazım. Türkiye’ye küresel ölçekte, dünyadan bakmak lazım. Dünyadan baktığınızda bir bölgesel güç görürsünüz. Biz inşallah 2023 ile beraber Türkiye’nin 100 yılı başlıyor diyoruz. Umudumuzu ve inancımızı kaybetmeden, büyük bir cesaretle, umutla, inançla inşallah 2023’e birlikte yürüyeceğiz."

Bir soru üzerine Ünal, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü zaman ve şekilde gerçekleştireceği bir değişiklik. O yüzden bizim bu konuda bir açıklama yapmamız doğru olmaz." dedi.

Şirket yönetim kurullarından alınan huzur haklarıyla ilgili bir soruya karşılık Ünal, kimsenin üç-beş yerden maaş aldığı gibi bir durumun olmadığını kaydetti.

#Aksu Haber #aksu tv haber #Mahir Ünal #AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Mart 2021
İmsak 04:50
Güneş 06:12
Öğle 12:42
İkindi 16:14
Akşam 19:01
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21