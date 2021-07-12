Ak Parti İl Kadın Kollarından Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim merkezini ziyaret etti

Ak Parti İL Kadın Kolları Başkanı GÜL Çitil Okur ve başkan yardımcısı Elife Okumuş Halk eğitim merkezi müdürü Mehmet bülbülü odasında ziyaret etti . Başkan Okur Bülbüden halk eğitim merkezinin yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan il kadın kolları başkanı gül çitil okur halk eğtim merkezinin çalışmalarını tebrik ediyorum dedi.

Suzan abdulhakim bilgili Halkeğitim merkezi müdürü Mehmet Bülbül ise konuşmasında ziyaretlerinden dolayı başkan Okur’a teşekkürlerini iletti.

Daha sonrasında esnaf ziyareti yapan Başkan Okur İnce çeyiz evinide ziyaret ederek el emeği göz nuru işlemeleri inceledi.

İnce çeyiz evi işletme sahibi Nuray İnce ile sohbet eden başkan Okur hayırlı işler diledi.

Açıklamalarda bulunan il kadın kolları başkanı okur inci çeyiz evine hayırlı kazançlar diliyorum dedi.

İnci çeyiz evi işletme sahibi Nuray İnci ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Okur’a teşekkürlerini iletti.