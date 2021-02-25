AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu

Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 7'nci Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığı görevine seçildi. Kabaktepe ilk konuşmasında, gelecek seçimlerde İstanbul'u yeniden kazanacaklarını söyledi.

POLİTİKA 25.02.2021, 11:43
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz"

Kongrede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe'nin getirildiğini açıkladı. 

Erdoğan, "Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. (Kongreler) Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar" dedi.

498 delegenin oyunun tamamını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı.

19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alan Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.

Kabaktepe'den ilk açıklama

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hakikaten mutluluğumu, hissiyatımı ifade etmek için kelime bulmakta zorlanıyorum. Dünyanın başkenti, dünyanın göz bebeği olan İstanbul gibi bir şehrimizde İl başkanı olmanın huzuru ve mutluluğu apayrı bir şey. Bunu anlatmak zor. Ancak ne hissettiğimizi yaparak göstereceğiz. İstanbulluya hizmet ederek göstereceğiz, İstanbullunun alıştığı hizmet standardının eksilmesine müsaade etmeyerek göstereceğiz" dedi.

"2023'e kimse şimdiden heveslenmesin"

Seçim çalışmaları ve hedefleri konusunda konuşan Kabaktepe, “Seçim günüymüş gibi çalışacağız, aslında şifrelerini vermiş oldum. Yani İstanbullumuzda bizim dokunmadığımız kişi, dokunmadığımız bina, dokunmadığımız genç kadın, girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bunlar için çok farklı yöntemlerimiz var, çok farklı çalışma kültürlerimiz var. 20 yıldır yaptığımız işleri daha da fazla hem adet olarak çoğaltacağız, hem çeşitlilik olarak geliştireceğiz. Ve İstanbullumuzda bu bahsettiğim her yere ulaşmak, her kapıya dokunmak dediğimiz süreci gerçekleştireceğiz. Halkımız süreç içerisinde bunların hepsini yaşayacak ve görecek. Hedefimiz 'İstanbul biziz, biz de İstanbul'uz'. 2023'e kimse şimdiden heveslenmesin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da bizim" ifadelerini kullandı.

"En büyük değer benim bu görevle görevlendirilmiş olmamdır"

Osman Nuri Kabaktepe, “Bizim teşkilatımızda görev alan arkadaşlarımızın hepsi değerlidir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“'Oradan geldi, buradan geldi' bunlar çok anlamsız tanımlamalar ve cümleler. Ben de bu arkadaşların, bu AK Parti davasına mensup olan dava kardeşlerimizden birisi olarak bu görevle görevlendirildim. En büyük değer benim bu görevle görevlendirilmiş olmamdır. Bunun dışından değerin tamamına 'hadi oradan, hadi oradan' diyorum."

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Fatsa'da 1 Aralık 1970'te doğan Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

Kabaktepe, lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede felsefe alanında yüksek lisans derecesini aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

Kabaktepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Saadet Partisi Fatsa Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.

Kabaktepe, geçmiş yıllarda Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı da üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti'nde denetim kurulu üyeliği, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe, bir dönem Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016'da seçilen ve halen Vakıf'ta Başkanvekili olarak görevini sürdüren Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.

#Osman Nuri Kabaktepe #AK Parti
Yorumlar (0)
14°
açık
Namaz Vakti 25 Şubat 2021
İmsak 05:42
Güneş 07:02
Öğle 12:50
İkindi 15:58
Akşam 18:28
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19