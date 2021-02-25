AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz"

Kongrede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe'nin getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, "Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir. (Kongreler) Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar" dedi.

498 delegenin oyunun tamamını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı.

19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alan Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.

Kabaktepe'den ilk açıklama

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hakikaten mutluluğumu, hissiyatımı ifade etmek için kelime bulmakta zorlanıyorum. Dünyanın başkenti, dünyanın göz bebeği olan İstanbul gibi bir şehrimizde İl başkanı olmanın huzuru ve mutluluğu apayrı bir şey. Bunu anlatmak zor. Ancak ne hissettiğimizi yaparak göstereceğiz. İstanbulluya hizmet ederek göstereceğiz, İstanbullunun alıştığı hizmet standardının eksilmesine müsaade etmeyerek göstereceğiz" dedi.

"2023'e kimse şimdiden heveslenmesin"

Seçim çalışmaları ve hedefleri konusunda konuşan Kabaktepe, “Seçim günüymüş gibi çalışacağız, aslında şifrelerini vermiş oldum. Yani İstanbullumuzda bizim dokunmadığımız kişi, dokunmadığımız bina, dokunmadığımız genç kadın, girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bunlar için çok farklı yöntemlerimiz var, çok farklı çalışma kültürlerimiz var. 20 yıldır yaptığımız işleri daha da fazla hem adet olarak çoğaltacağız, hem çeşitlilik olarak geliştireceğiz. Ve İstanbullumuzda bu bahsettiğim her yere ulaşmak, her kapıya dokunmak dediğimiz süreci gerçekleştireceğiz. Halkımız süreç içerisinde bunların hepsini yaşayacak ve görecek. Hedefimiz 'İstanbul biziz, biz de İstanbul'uz'. 2023'e kimse şimdiden heveslenmesin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da bizim" ifadelerini kullandı.

"En büyük değer benim bu görevle görevlendirilmiş olmamdır"

Osman Nuri Kabaktepe, “Bizim teşkilatımızda görev alan arkadaşlarımızın hepsi değerlidir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“'Oradan geldi, buradan geldi' bunlar çok anlamsız tanımlamalar ve cümleler. Ben de bu arkadaşların, bu AK Parti davasına mensup olan dava kardeşlerimizden birisi olarak bu görevle görevlendirildim. En büyük değer benim bu görevle görevlendirilmiş olmamdır. Bunun dışından değerin tamamına 'hadi oradan, hadi oradan' diyorum."

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Fatsa'da 1 Aralık 1970'te doğan Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam etti.

Kabaktepe, lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede felsefe alanında yüksek lisans derecesini aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı.

Kabaktepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Saadet Partisi Fatsa Belediyesi başkan adayı olarak yarıştı.

Kabaktepe, geçmiş yıllarda Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı da üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti'nde denetim kurulu üyeliği, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yapan Kabaktepe, bir dönem Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016'da seçilen ve halen Vakıf'ta Başkanvekili olarak görevini sürdüren Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.