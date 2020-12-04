Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç TBMM’de söz aldı

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç TBMM genel kurulunda söz alarak koloniler kurarak sömürgelerinde büyük insan hakları ihlalleri yapan Fransa'nın tarihindeki katliamlar ile ilgili olarak konuştu.

Kılıç burada yaptığı konuşmasında “Cezayir ve Ruanda'daki soykırımları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir” diyerek Fransa’nın bu sürecini değerlendirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

faaliyetleri kapsamında koloniler kurarak sömürgelerinde büyük insan hakları ihlalleri yapan Fransa'nın tarihindeki katliamlar uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatsız etmeyi sürdürüyor. Fransa, 1520'de Afrika'nın kuzeyinde ve batısında 20'den fazla ülkede sömürgecilik faaliyetleriyle hâkimiyet kurdu, üç yüz yıl boyunca Afrika'nın yüzde 35'i hâkimiyetinde kaldı, bağımsızlık mücadelelerini şiddetle bastırdı, 2 milyondan fazla insanın ölümünde sorumluluğu vardır. Fransa, soykırım belgelerine erişimi de engelliyor. Cezayir ve Ruanda'daki soykırımları tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değildir." Demişti