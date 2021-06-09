Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'dan sert tepki!
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, A Haber’in memleket meselesi programına konuk oldu.
POLİTİKA 09.06.2021, 16:54 09.06.2021, 18:18
Sezal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidarı hedef alarak gece yarısı paylaştığı videoda "Selamı sabahı kesin, sofralarına oturmayın" sözlerine tepki gösteri
“Bir milletvekiline senin bu mecliste yerin yoktur diyebilen bezer zihniyetin bugünde AK Partililere oy vermeyin demesi gayet normal”
AK Partiden ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a da tepki gösteren Sezal sözlerine şöyle devam etti
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