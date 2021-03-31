Ak Parti MYK Üyesi Ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a hayırlı olsun ziyareti!

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin’den boşalan Grup Başkanvekilliğine Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş seçildi.

Bu önemli görevlendirmenin ardından Kahramanmaraş’tan AK Kadrolar AK Parti MYK üyesi ve meclis Grup Başkanvekili Ünal’ı tebrik etmek için ziyaret ettiler.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Ak Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ak Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Ak Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin, Ak Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran Kadrolar, Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grupbaşkanvekili Mahir Ünal ile mecliste bir araya geldi.

Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Ünal burada Kahramanmaraş’tan gelen heyete konuşma yaparak bizler grup başkanvekilliğini icra edeceğiz asli görevimiz ise Kahramanmaraş’a daha çok yatırım olacak dedi.

Ünal konuşmasında son olarak milletvekilinin asil görevi milletin hayatına dokunmaktır ifadelerini kullandı.