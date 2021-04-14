AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 12 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, "Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz" dediğini anımsatarak, 18 gün sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 adet Mercedes S600 Guard alındığını ileri sürdü.

ALTAY'DAN KÜLLİYE'YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİ

Bunun Ramazan ayının iklimine uymayacağını dile getiren Altay, "Bundan, sarayın derhal vazgeçmesi lazım" görüşünü paylaştı. Libya'ya 150 bin doz aşı gönderilmesini eleştiren Altay, "Biz, vaka sayılarında Avrupa birincisiyken, hastanelerde yatak, yer kalmamışken, bir aşı bile çok kıymetliyken, Libya'ya 150 bin doz aşı göndermeyi abesle iştigal sayarım." diye konuştu.

"KÜLLİYE BU AZİZ MİLLETE AİTTİR"

Altay'dan sonra söz alan ve kullandığı ifadelere tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise İçtüzük 65. maddenin şahsiyatla uğraşmayı yasakladığına dikkati çekti. Ünal, "Engin Altay, birtakım ifadeler kullandı. Tam da bununla ilgili. Devletle, şahsiyetleri birbirinden ayırmak için bu düzenleme yapılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, şunları söyledi;

"Devletle şahsiyeti birbirinden ayırt etmek gerekir. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak tasarruflarda bulunur, bu tasarrufların hesabını da bu millete verir. Efendim, 'Kendisine saray yaptı'. O Külliye, bu aziz millete aittir. Geçmişte merdiven altında basın toplantısı yapan hükümetlerin yerini bugün bu milletin mehabetine uygun idare merkezleri almıştır. Orası, Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir, bu aziz milletin yönetildiği merkezdir."