Akşener'den Babacan'a 'hayırlı olsun' ziyareti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

POLİTİKA 13.08.2020, 15:05
10
Akşener'den Babacan'a 'hayırlı olsun' ziyareti!

Akşener ve Babacan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Babacan, Akşener'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, görüşmeye her iki partiden heyetlerin de eşlik ettiğini söyledi.

Görüşmede Akşener'e, partilerinin teşkilatlanması, temel alanlardaki politika ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler sunduğunu belirten Babacan, sonrasında ise ülke meselelerini kısa başlıklar halinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Babacan, Türkiye'nin her alanda çok daha iyi bir yönetime layık olduğunu öne sürdü.

Her alanda sorunların gittikçe büyüdüğünü savunan Babacan, "Ülkemizin geleceği için çalışmak, her alanda politika üretmek zorundayız. 84 milyon vatandaşımızın siyasetten beklentisi bu. Sorunlara çözüm istiyor." dedi.

Akşener ise haftaya da Gelecek Partisi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.

Ziyarette, iki partinin de kuruluş aşamasında yaşadıklarını paylaştıklarını ifade eden Akşener, memleket meselelerini ve dış politikada yaşananları tahlil ettiklerini kaydetti.

- Soruları yanıtladılar

Açıklamaların ardından Akşener ve Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan, "Cumhur İttifakı'ndan gelecek olası bir çağrıya tutumunuz ne olur, kriterleriniz nelerdir?" sorusu üzerine, teşkilatlarını kurma aşamasında bir parti olduklarını ifade ederek, "Şu anda odaklandığımız memleketimiz için çözümler, politikalar üretmek ve bu çözümleri toplumla paylaşmak. 81 il ve 922 ilçedeki teşkilatlanmamızı bir an önce tamamlamak." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Ali Babacan'ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF'ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir." ifadesinin hatırlatılması üzerine Babacan, "Biz yepyeni siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bugünkü açıklama, o tarzda bir üsluba direkt cevap verme konusuna da açıkçası çok olumlu bakmıyoruz. Biz tamamen vatandaşlarımızın sorunlarını iyi tahlil ve analizle meşgulüz. 'Halkımızın hissettiği sorunlar nedir?' diye bakıyoruz ve bu sorunlara da çözüm üretmenin gayreti içindeyiz." dedi.

Babacan soru üzerine, 2008-2009 küresel krizinden sonra IMF ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının kaynak ihtiyacının ortaya çıktığını ve ileride muhtemel daha fazla kaynak ihtiyacı olabilir gerekçesiyle yeni mekanizmaların oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'nin de aktif olarak bu mekanizmaların oluşturulmasının içinde yer aldığını belirten Babacan, şöyle devam etti:

"Merkez Bankamızla ile IMF arasında yapılan bir protokolle ihtiyaç duyulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin IMF'ye kullandırılabileceğiyle ilgili bir sözleşme yapıldı. Bu zaten o günkü bütün resmi kayıtlarda olan bir konu. Ancak daha ileriki aşamalarda bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye o rakamı IMF'ye kullandırmadı. Ama 'İhtiyaç olsa biz bunu kullandırırız, biz bu 5 milyar doları vermeye hazırız' diye sözleşme imzaladık. Şu anda açıkçası hani borç verildi mi, verilmedi mi üzerinden içi boş bir tartışma yaşanıyor. Biz bir kredi limiti açtık, bir protokol imzaladık Türkiye olarak. Ama böylesine bir rakamı, o günün rakamıyla 5 milyar doları Türkiye'nin sağlamaya hazır olması, Türkiye'nin o gün bu gücü kendisinde ve uluslararası camianın da Türkiye'de bu gücü görmesi, o gün adına tabi olumlu bir gelişmedir. Açılmış ama kullanılmayan bir kredidir."

Meral Akşener de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir." ifadesinin anımsatılması üzerine, "Biz hiçbir siyasi partinin Genel Başkanına bugüne kadar ita amirliği yapmadık, parmak da sallamadık. Sayın Bahçeli'nin Türkiye'ye dair görüşleri, elbette o görüşleri anlatma hakkına sahiptir. Biz de bu hakka saygı duyuyoruz. Bu konuda söyleyecek bir sözüm yok." diye konuştu.

#İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener #Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan #ziyaret #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
36°
açık
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:09
Güneş 05:40
Öğle 12:42
İkindi 16:28
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25