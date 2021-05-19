Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine AK Parti'den tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetti.

Akşener'in bu açıklamasına tepkiler peş peşe geldi. TRT Haber canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Filistin davasında dünyada sembol bir lider haline gelmiş Recep Tayyip Erdoğan'a dönük bu benzetme üzerinden uluslararası ittifaklarına mesaj gönderiyorlar" mesaj gönderiyorlar diyen Mahir Ünal, "Bu dil ortak, provokatif ve amaçlı bir dil" sözleriyle Akşener'e tepki gösterdi.

"Bu yaklaşım kaybetmeye ve yenilgiye mahkumdur"

Mahir Ünal'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Geçmişte PKK'nın şehirlerimizi adeta cehenneme çevirdiği, özerklik ilan etmeye kalkıştığı durumla bir benzerlik oluşturmaya çalıştılar. Bu dil ortak, provokatif ve amaçlı bir dil. İlk defa karşılaşmıyoruz. Geçmişte benzerlerini gördük. Bu sadece Meral Akşener'e ait bir dil değil. Filistin davasında dünyada sembol bir lider haline gelmiş Recep Tayyip Erdoğan'a dönük bu benzetme üzerinden uluslarası ittifaklarına mesaj gönderiyorlar. Netahyahu'yu eleştiremeyecekleri için yanına bir Erdoğan hakareti ekleyen bu dil siyasi değildir. Yıkım dilidir. ABD seçimleri öncesinde Biden'ın bu dostlar grubuna açıklamalarına bakarsanız aslında bu provokatif dilin içeride ne yapmak istediğini daha net görebilirsiniz. Şunu unutmasınlar, TBMM'den oluşturmaya çalıştıkları bu yaklaşım kaybetmeye ve yenilgiye mahkum yaklaşımdır

Filistin davası bütün dünyada haklı bir davadır. Çocukları, kadınları, gazetecileri canice katleden bu faşist, işgalci, katil zihniyetle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını benzeştirmek sistematik ve provokatif bir dil. Bununla ilk defa karşılaşmıyoruz. 19 yıldan beri değişik şekillerde bunlar karşımıza çıktılar. Sadece aktörler değişti. Geçmişte Kemel Kılıçdaroğlu da HDP de bu çirkin dili kullanmaya devam ettiler. Milletin iradesi karşısında yenilgiye uğrayacaklar"