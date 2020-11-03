Ali Babacan muhafazakar kimlikten sıyrılmak istiyor
Ali Babacan, muhafazakar bir parti iddiasında olmadıklarını ilkeler çevresinde buluştuklarını söyledi.
POLİTİKA 03.11.2020, 17:36 03.11.2020, 21:01
Türkiye, son dönemde siyaseten hareketli bir dönem içerisinde. İttifaklar, partilerden ayrılan isimler, yeni parti kuran isimler...
2023 yılında yapılması beklenen seçimler öncesinde siyasi partiler çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu dönemde AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan da yeni isimleri partisine kazandırmak için çalışıyor.
Farklı bir çizgide ilerlemek isteyen Ali Babacan, İsmail Saymaz'a dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"ÖYLE BİR İDDİAMIZ YOK ÇOK ŞÜKÜR"
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Babacan'a 'Muhafazakar bir parti izlenimi edinemedim' dediğimde bana şu yanıtı verdi: Öyle bir iddiamız yok çok şükür. Biz kendimizi ne muhafazakar, ne sağ, ne sol diye tanımlıyoruz." ifadelerini kulandı.
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