Ali Babacan’dan Fransız mallarına boykot yorumu: Bunlar çocukça şeyler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısına "Bunlar çocukça şeyler, tamamen hikaye" dedi.

POLİTİKA 26.10.2020, 17:19
Ali Babacan’dan Fransız mallarına boykot yorumu: Bunlar çocukça şeyler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki geldi.

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını cevaplayan Ali Babacan, küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürünün sadece bir ülkenin malı olmadığını savunarak boykot kararının çocukça olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN FRANSIZ MARKALI ÜRÜNLER VAR"

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına ilişkin, şunları söyledi:

"48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürün sadece bir ülkenin malı değildir. Türkiye'de üretilen Fransız markalı ürünler var. Onları da mı boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor. Bunlar çocukça şeyler. Tamamen hikaye"

#Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:44
Öğle 12:21
İkindi 15:20
Akşam 17:48
Yatsı 19:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Menemen Belediyespor 6 5
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3