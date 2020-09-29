Ali Babacan'dan HDP'ye telefon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da, soruşturmayla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'la görüştü.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla arayarak gözaltına alınan siyasetçiler hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

DEVA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Babacan'ın Sancar’ı telefonla arayarak, gözaltılar ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi paylaşıldığı aktarıldı.

Yapılan bilgi paylaşımı şöyle:

"Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan, HDP Genel Başkanı Sn. Mithat Sancar’ı telefonla arayarak, yapılan gözaltı işlemleri ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi almıştır.

Genel Başkanımız, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu ve benzeri soruşturmaların ve soruşturmaya ilişkin usul işlemlerinin siyasi etkiden uzak, hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır."