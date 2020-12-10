Aliyev ile Erdoğan'dan ortak açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider, imzaların atılmasının ardından basın açıklaması yaptı

POLİTİKA 10.12.2020, 18:53 10.12.2020, 19:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu işin liderliğini yapan kardeşime, onun şahsında tüm Azeri Türk kardeşlerime mübarek olmasını şahsım, milletim adına diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum.  

44 günlük savaş sonunda ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerini de aynı şekilde sevindirmiştir.

ABD, Rusya ve Fransa Karabağ'da sonuç alabilirdi.

Fransa devamlı Aliyev kardeşimi arıyordu. Netice elde etmeye çalıştı. Zaman zaman bize de ulaşmak istedi ama dönmedik.

MACRON DAHA SİYASETİ ANLAMAMIŞ

Fransa'nın Karabağ'ı devlet olarak tanıma hakkı yok. Paşinyan bile kabul etmiyor. Macron olarak Meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Daha siyaseti anlamamış. Devlet yönetimini de anlamamış. Yarın bana kızacak belki. Bu akşam da olabilir. O ayrı mesele. Öyle olsa da biz doğruyu söylemek zorundayız.

Aliyev'in yaptığı açıklamalar ise şöyle:

Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı muharebenin ilk saatlerinden Azerbaycan'a desteğini göstermiştir. Onun beyanatları Azerbaycan halkı için çok değerliydi. Aynı zamanda bütün dünyaya 'Azerbaycan tek değil' mesajıydı. Bu mesaj dayanışmanın tecessümüydü. Azerbaycan davasında haklıdır. Biz uzun yıllar işgale son verdik. Türkiye gibi bizim kardeşimizin yanında olması bizi daha da ruhlandırdı, güç verdi.

Dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ülke yok. Bizim kadar birbirine bağlı olan, birbirinin her zaman yanında olan ikinci ülkeler yoktur. Bizi birleştiren hem ortak tarih, din, medeniyet, dil, edebiyat; aynı zamanda bizim siyasetimizdir. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürütüyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü artırdı. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye hakkı, adaleti koruyor. Ezilmiş halkların çıkarlarını müdafaa ediyor.

Bütün dünya Türk halkının zekasını, istidadını Bayraktar ile bir daha gördü.

Ermenistan, iddialarından vazgeçerse ortak çalışmalarımızda yer alabilir. Biz yeni işbirliğine hazırız dedik. Gelecekte bölgemizde muharebe riskini sıfıra indirelim.

"ŞUŞA'YA BİRLİKTE GİDECEĞİZ"

Şuşa şehrine Türk şirketler yol yapacak. Ondan sonra beraber Şuşa şehrine gideceğiz inşallah.

#Erdoğan #Aliyev #Azerbaycan
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