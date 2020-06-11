Babacan'a 'önemli bir siyasiden' telefon: O ismi görevden al

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi’nde yönetim krizi ortaya çıktı. AKP iktidarında Adalet Bakanlığı yapan ve kurucuları arasında yer aldığı DEVA Partisi’nde Genel Sekreterlik görevini üstlenen Sadullah Ergin’in görevinden alınabileceği öne sürüldü.

Partili kaynaklar, Sadullah Ergin’in genel sekreterlik görevinde pasif kaldığını ve bu eleştirilerin Genel Başkan Babacan’a ulaştırıldığını belirtti. Babacan’ın Sadullah Ergin ile yaptığı görüşmede ise, kendisine son bir şans daha verdiği öğrenildi.

BABACAN’A ARAYAN ÖNEMLİ İSİM KİM?

Diğer yandan gazetemize açıklamalarda bulunan DEVA Partili yetkili, Babacan’ın çok önem verdiği bir siyasi tarafından telefonla arandığı ve “Sadullah bey ile olmuyor, yerine başka birini getirelim” dediğini aktardı. Babacan’ı arayanın kim olduğu bilinmezken, parti çevrelerinde bu ismin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği görüşünün hâkim olduğu ifade edildi.