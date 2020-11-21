Babacan: Ekonomimiz son 20 yılın en kötü dönemini yaşıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kastamonu İl Kongresinde konuştu. Ekonomi yönetimini eleştirdi.
POLİTİKA 21.11.2020, 14:13 21.11.2020, 16:56
Babacan koronavirüs salgınıyla ilgili ise vaka sayıların gerçeği yansıtmadığının altını çizerek basit ve net önlemler açıklayın dedi.
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