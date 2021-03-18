Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız bellidir! Sürpriz Mısır açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını adayın da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını açıkladı.

POLİTİKA 18.03.2021, 11:20 18.03.2021, 11:39
Bahçeli: Cumhurbaşkanı adayımız bellidir! Sürpriz Mısır açıklaması

MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultay'ında konuşan Bahçeli, HDP'nin başka bir isimle açılmamak üzere kapatılması gerektiğini söyleyerek, CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi. Dış politikaya da değinen MHP lideri, "Mısır ile ilişkiler eski seviyesine çıkartılmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 13'üncü Olağan Kurultay'ını saat 10'da "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla başladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, 24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Devlet Bahçeli, 10'uncu defa genel başkanlık koltuğuna oturacak.

DAVET HERKESE GİTMEDİ

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin davet edilmediği kurultaya AK Parti'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katıldı.

MHP KAYNAKLARI: YÜZDE 40'I BULAN DEĞİŞİM BEKLİYORUZ

Doğal delegelerle birlikte yaklaşık 1400 delegesi olan MHP'nin 13'üncü Olağan Kurultayında, 75 asil ve 25 yedek üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeliği için seçim yapılacak. Kulislerde, kurultay sonrasında MYK üyeleri arasından seçilecek olan Başkanlık Divanında kısmi değişim olsa da, daha çok mevcut divan üyeleri arasında görev alanı değişikliği yoluna gidilebileceği konuşuluyor. MHP kaynakları, "MHP lideri Bahçeli için en rahat ve güçlü girdiği kurultaylardan biri olacak. Merkez Yönetim Kurulunda yüzde 40'ı bulan bir değişim bekleniyor. Başkanlık Divanında ise değişim daha sınırlı olacaktır. Divan’da yer alan bazı isimler arasında görev değişimi olabilir. Bazı genel başkan yardımcıları genel başkan danışmanı olarak da değerlendirilebilir" dedi.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR

Bahçeli, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu;

" - Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibatıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

- İstiklal için birlik, istikbal için dirlik diyoruz kazananın Türkiye olacağına inanıyoruz. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmiyoruz, hep düşünüyoruz hep altında kefensiz yatanı, şehit olduğuyuz incitmiyoruz atamızı.

- Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da hınca hınç dolsaydı. Ancak bir yıldır hem ülkemizin hem dünyamızın kıyasıya mücadele ettiği Kovid-19 nedeniyle kurultaya katılımı sınırlı tuttuk.

- Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hak namına haksızlığa tapmadık.

- Zaman oldu şafağı sökmeyen gecelerde ülkümüzle aydınlandık. Anılarımızı pusula yaptık, geleceğe açıldık. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi hıyanetlerle boğulmak istendik. Dönmedik yolumuzdan, şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden.

FEZLEKE AÇIKLAMASI

- İnsanlık değildir, insan hakları hiç değildir. Bölücü vekillerin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. HDP, Türk demokrasisinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır. İYİ Parti, siparişle kurulan projedir. İP'in Başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş. Kendilerininse proje bazı bir ittifak olduğunu teyit etmiştir. Bu neyin projesidir? Hedefler manzumesi nerelerden ibarettir?

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ MUHTEREM ERDOĞAN'DIR"

- 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK" AÇIKLAMASI

- Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu bir tarafta Türkiye'de can güvenliği yok derken diğer tarafta 10 milyon işsizlik var derken yalan söylemiştir. CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, çiftçimizi konuşur bakkala girmez, marangozu tanımaz, gelin görün ki esnafımızı konuşur, memurlarımızdan bahseder. Sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan kaçınmaz.

TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ

- Yeni sistem Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki karışıklıklar, çalkantılar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türk tipi başkanlık modelidir. Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli iradeyle çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri esastır. Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavuruyor, daha uyanık, daha dikkatli hareket ediyoruz. Tanzimat'tan Islahat'a, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar pek çok görüş, fikir, sistem önerilmiştir.

YENİ ANAYASA MESAJI

İnsan hakları eylem planı, ekonomik reform paketi müspet gelişmelerin işaret fişeğidir. Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun bir anayasa ile tahkim edilmesi ikinci hedefimizdir. MHP gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim kanunu düzenlenmeli, siyasi etik kanunu çıkarılmaldır. Dokunulmazlıklar yeni baştan ele alınmalıdır. Anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısıdır.

EKONOMİ RAKAMLARI

Türkiye'de aç ve açıkta kimsenin yaşamını istemiyoruz. İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini yerli ve milli ekonomik sistemle karşılamak zorundayız. 2020'de küresel ekonomi yüzde 3,5 küçülmüştür. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüme kaydetmiştir. G20 arasında ekonomisi büyüyen iki ekonomiden birisi Türkiye olmuştur. Ekonomide yaşanan toparlanma ve canlanma devletimizin ve milletimizin kasasına yansıyacaktır.

"BU MİLLETİN SİNESİNDEN DİKDATÖR YA DA TİRAN ÇIKMAMIŞTIR"

Diyorlar ki; Türkiye'de totaliter eğilimler güçleniyormuş, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade özgürlüğü kalmamış. Bu çürük, çarpık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır. Birincisi yabancı yatırımları caydırmak, ikincisi uluslararası camiada saygınlığımızı lekelemek, üçüncü boyutu egemenlik haklarımızdan taviz beklentisidir. FETÖ'cüler Yunanistan'ı ve ABD'yi sığınma limanına çevirmişken kimsenin sesi çıkmıyor. AP'nin Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğunu iddia etmesi de bir başka ahlaksız iddiadır. Türkiye'de demokraside yok diyenler bunu külahıma anlatsınlar. Bu milletin sinesinden diktatör, tiran çıkmadı. Despotizmin en ufak emaresi belirmedi. Türkiye ekonomisini reformlarla güçlendirirken, diğer yandan aslı olmayan iddiaları yok etme gayesiyle hukuk, demokrasi ve insan hakları konusunda yüksek standartlara erişmek zorundayız.

ANDIMIZ MESAJI

- Türküm deriz, çalışkanım diye sesleniriz, adımızdan ve andımızdan vazgeçmeyiz. Ey CHP yönetimi sizin nereniz doğru ki Andımıza sahip çıkacaksınız, nereniz doğru ki Andımızı söylemek size yakışacaktır. Sizlerin kimleri taşeronu olduğunuz bilmeyen kalmış mıdır?

"HDP BAŞKA BİR İSİMLE AÇILMAMAK ÜZERE KAPATILMALIDIR"

- HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir.

MISIR AÇIKLAMASI: DEVLET DUYGU İLE DEĞİL AKILLA YÖNETİLİR

- Bugün Türkiye'nin önündeki en önemli stratejik önceliği, jeopolitiğine yönelmesidir. Bu çift başlı Selçuklu kartalı ile simgeleştirilmelidir. Biz doğu veya batı kararsızlığı arasında sıkışıp kalmayız. Hem doğu hem batı kanadındayız. S-400 sistemi milli egemenlik konusudur. Vatan savunması başkalarını keyfine bırakılamayacaktır. Mısır ile kurulan diyaloglar isabetlidir. Devlet duygu ile değil, akıl ile yönetilir. Mısır ile ilişkiler eski seviyesine çıkartılmalıdır. Türkiye'nin jeopolitiğinin odak noktası milli kültürü, tarihi ve Türk dünyası ile kuracağı ilişkiler olmalıdır. Milli güvenliğimiz komşu ülkelerin sayısı ve sınır uzunluklarıyla güç kazanım ya da kaybetmelerinden etkilenmektedir. Diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar stratejik hedefimizdir."

#Bahçeli #MHP #Erdoğan #İyi Parti #HDP #kurultay
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