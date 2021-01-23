Bahçeli'den erken seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde erken seçim tartışmaları vardı. Bahçeli, Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Erken seçim dayatması Türkiye’nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. Türkiye’ye husumet duyanlarla fiili ortaklık yapan zillet ittifakıdır, bunun yanında oyun içinde oyun olan bu ittifakın maskesi zamanında yapılacak seçimle düşürülecektir."

MHP lideri, yazılı açıklamasında, "Cumhur İttifakı’nın ruhu ve duruşu bellidir" dedi. Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamalarına tepki gösterdi.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anladıklarını milletimizle paylaşmak, kemikleşen bu muammanın iç yüzünü izah etmek durumundadır. Mevcut şartlarda yeni hükümet sisteminin değişme ihtimali TBMM’deki milletvekili dağlımı baz alındığından mümkün değildir."