Bahçeli'den önemli açıklama: Artık bir mecburiyet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İzmir depremine değindi.

Devlet Bahçeli, yıkım sebebiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için derin üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

"DEMİRDEN ÇALAN İNSAN MÜSVEDDELERİNE..."

Bahçeli, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece daha güçlü millet oluruz. Tüm suçu 2020'ye yıkmak kolaycılıktır. Keşke birkaç metre kare fazla pay almak uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Keşke zemin etüdü yapılsaydı. Biraz daha fazla kazanmak uğruna betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Keşke sağlam yapılmış binaların kolonlarını kesip alan genişleten basit ve ölümcül kurnazlıklara tevessül edilmeseydi.

"ÖLÜM BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Keşke çöken binaların depreme uygun olup olmadığı yıllar önce kontrol edilseydi. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır, geliyorum diyen felakete bu denli sessiz kalmak akıl karı değildir. Öncelikle yapılması gereken gündeme odaklanmaktır. Hiçbir insanımız açıkta bırakılmayacaktır. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir. Dayanışmayla engelleri aşacağız."

"CADI OLMAK İÇİN BAYRAMA İHTİYAÇ YOK"

Koronavirüs salgınına rağmen düzenlenen 'Cadılar Bayramı' partilerine katılan kişilere ilişkin de konuşan bulunan Bahçeli, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

"Koronavirüsle mücadelede tedbirlere uyarsak cephemiz yıkılmayacak, varlığımız zarar görmeyecektir. Maske, mesafe, temizlik şartlarına bağlılık devamlı vurgulanırken Boğaz’a nazır mekânlarda Cadılar Bayramı düzenleyip, vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayeliktir. Cadı olmak için bayrama ihtiyaç yoktur. Şımarık bir şekilde hastalığı bulaştırmak cinayet olmayacak mıdır?"