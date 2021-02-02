Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni anayasa ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini, "MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek" ifadeleriyle açıkladı.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir.
Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır.
MHP, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı’nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşeni yerine getirecek."
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