Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada çıkan koronavirüse yakaladığı iddialarını Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker yalanladı. Çeliker, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" dedi.

POLİTİKA 02.11.2020, 10:29 02.11.2020, 10:31
Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı. Sosyal medyada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Lideri'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

"İDDİALAR YALAN, SAĞLIĞI GAYET İYİ"

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Candaş Tolga Işık'a konuşarak iddiaların yalan olduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli covid oldu' söylentisini sordum, 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi"

#MHP lideri Devlet Bahçeli #koronavirüs
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