Bahçeli: Yılmamızı bekleyenler var

Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabır ve sağduyuya en çok

ihtiyaç duyulan bir dönem olunduğunu belirtti.

"Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var" dedi. Bunların boş bir hayalden ibaret olduğunu söyledi.

“Yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim”

"Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir" ifadesini kullandı. Türk Milleti'nin nice badireler aşıp, pek çok belayı yendiğini hatırlattı.

"Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim" dedi.