Bahçeli'den 'aşı' kararı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sağlık Bakanlığı tarafından programa uygun olarak aşı yaptırma kararı verdiğini açıkladı.
POLİTİKA 10.12.2020, 12:39 10.12.2020, 18:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca’nın açıklaması doğrultusunda, Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.
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