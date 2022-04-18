BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu

Salgın ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu dünya ekonomisinde büyük bir krizin yaşandığını söyleyen Destici Türkiye’nin de bundan nasibini aldığına dikkat çekti.

“Bugüne kadar devletimiz, hükümetimiz bu konuda elindeki tüm imkanları vatandaşlarımız için seferber etti. Özellikle sabit ücretliler, düşük maaş alan emekliler, asgari ücretlilerimiz başta olmak üzere pek çok kesimin hala bu konuda büyük zorluk yaşadığını görüyoruz. O hususla ilgili tedbirler süratle alınmalı ve destekler arttırılarak vatandaşlarımız bu ekonomik zorluk karşısında ezdirilmemelidir. Elbette bunun çalışmaları yapılmıştır, yapılmaktadır, yapılmış olanlar da süratle uygulamaya konulmaktadır. Vatandaşımız, çözümün Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyor. Bugüne kadar olduğu gibi devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklalini önceleyerek, ittifakımızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edecek ve 2023 seçimlerinden de Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız inşallah." diye konuştu.