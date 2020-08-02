CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oluyor

8 Ağustos'ta yeni CHP Parti Meclisi'nin toplanacağı ve 9 Ağustos'ta ise yeni MYK'nın açıklanacağı belirtiliyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcılarını belirlemeye dönük çalışmalarında sona geldi. CNN Türk'ten Ünal Kaya'nın haberine göre CHP liderinin MYK'da değişikliğe gideceği belirtiliyor. CHP’nin ilk PM toplantısı 8 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği toplantıda yeni dönemde genel başkan yardımcılığına getirilen isimler de belirlenecek.

Toplantıya 52 kişiden oluşan parti meclisi üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan yüksek disiplin kurulu ve 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu üyeleri de katılacak. Kılıçdaroğlu’nun A Takımı da bu isimler arasından belirlenecek.

SÜRPRİZ İSİMLERİN ADI GEÇİYOR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde PM’ye seçilemeyen Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu’nun yerine getireceği isimler de kulislerde konuşulmaya başlandı. CHP liderinin 19 olay MYK üye sayısını düşüreceği konuşuluyor.