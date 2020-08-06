CHP'de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını 8 Ağustos'ta yapacak!

CHP’de kurultayın ardından ilk Parti Meclisi toplantısı Cumartesi günü gerçekleştirilecek

Bayram sürecinde Antalya’da bulunan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, MYK’ye son şeklini verdi.

CHP MYK’de Muharrem Erkek, Gamze İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun’un yerlerini koruması bekleniyor. MYK üyesi Yunus Emre’nin ise görev alanının değişeceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU “BİRLİK” DİYECEK

PM toplantısında bir açılış konuşması da yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin parti üyeliğinden istifa ederek yeni parti kurma hazırlıkları ile ilgili olarak partililere “birlik” mesajı vereceği kaydedildi.

KADIN KURULTAYI PAZAR GÜNÜ

CHP’de 21 Mart’ta yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle 11 Temmuz’a, daha sonra da 9 Ağustos’a ertelenen Kadın Kolları Kurultayı Pazar günü gerçekleştirilecek. Bilkent Odeon’daki bu kurultay da seyircisiz ve sadece delegelerin katılımıyla yapılacak, sosyal mesafenin korunmasına, maske, dezenfektan kullanımına dikkat edilecek.